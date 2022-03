Nadal in semifinale ad Indian Wells, Kyrgios se la prende con un tifoso e coinvolge… Ben Stiller: “gli dico come deve recitare?” | VIDEO

SportFair

Quando c’è Nick Kyrgios in campo non ci si annoia mai. Il tennista australiano, vincitore del torneo di doppio maschile agli Australian Open in coppia con Kokkinakis, non ha deluso le aspettative in campo ad Indian Wells. Nella sfida contro Nadal, valida per i quarti di finale del primo Masters 1000 della stagione, non sono mancati i colpi di scena.

Tra i tanti episodi che stanno facendo parlare di Kyrgios, c’è anche un battibecco con un tifoso, durante il quale ha coinvolto anche Ben Stiller, in tribuna in prima fila ad assistere al match. Il tennista australiano si è sfogato: “stai giocando? Sei bravo a tennis?“, ha chiesto allo spettatore in questione, seduto vicino all’attore. “No” è stata la risposta. “Esatto, allora perchè parli? Io gli dico come deve recitare? No“, ha concluso facendo riferimento proprio a Ben Stiller.