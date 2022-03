Nadal, le condizioni fisiche preoccupano: “quando respiro sento come se avessi un ago piantato”

SportFair

Rafa Nadal si è fermato! Dopo ben 20 vittorie consecutive in questo inizio di 2022 spettacolare, il tennista maiorchino ha ceduto a Fritz nella finale di Indian Wells, accusando anche qualche problema fisico e di salute.

Nadal ha chiesto assistenza medica per un problema agli addominali che si trascinava dalla semifinale con Alcaraz. Un problema che adesso mette a rischio il proseguimento della stagione di Nadal: “avevo un forte dolore, anche durante la premiazione. Avevo difficoltà a respirare bene, bisogna capire se si tratta del costato o di altro. Quando respiro, quando mi muovo, sento un dolore acuto, come se avessi un ago piantato per tutto il tempo. Un dolore che mi limita molto proprio perché coinvolge la respirazione. Sono triste perché non ho potuto giocare la finale al mio livello, ma alla fine bisogna guardare avanti. Fin qui sono stati due mesi speciali, straordinari. Ho vissuto momenti indimenticabili che non immaginavo avrei potuto vivere fino a pochi mesi fa“, ha spiegato il maiorchino dopo la finale.