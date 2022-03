Dalla squadra dei rifugiati al gol decisivo in Serie A: Moustapha Cissé, l’attaccante fuggito dalla Guinea alla ricerca di un futuro migliore

SportFair

L’Atalanta continua a puntare sui giovani e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La dirigenza nerazzurra lavora con grande competenza, può disporre dei migliori osservatori in circolazione che riescono a scovare talenti pronti ad imporsi ad alti livelli. Negli ultimi anni l’Atalanta ha realizzato tantissime plusvalenze, nell’ultima partita del campionato di Serie A si è messo in mostra un altro calciatore. La squadra di Gasperini continua la corsa verso la qualificazione in Europa, le ultime partite sono state altalenanti, ma il rendimento è stato condizionato dalla sfortuna e da qualche assenza da troppo. Nella gara della 30esima giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta ha sbancato il campo del Bologna con il risultato di 0-1. E’ stata una partita difficile per i nerazzurri, i padroni di casa hanno fallito diverse occasioni da gol. Nella ripresa Gasperini si è giocato la carta Moustapha Cissé, è stato proprio il 18enne a decidere il match.

Chi è Moustapha Cissé

Moustapha Cissé è un calciatore guineano, attaccante dell’Atalanta. Gioca nel ruolo di prima punta, è veloce e bravo nell’uno contro uno, nel corso della sua breve carriera ha dimostrato un ottimo fiuto per il gol. Può giocare anche in posizione più defilata con la possibilità di sfruttare la sua velocità anche in una zona più esterna del campo. La sua storia, anche personale, è da brividi. Fino a due mesi fa giocava in seconda categoria, precisamente nell’ASD Rinascita Refugees, in provincia di Lecce. Si tratta di una squadra composta da calciatori richiedenti asilo. Il calciatore si è messo subito in mostra e l’Atalanta ha fiutato l’affare. Nel 2019 è fuggito dalla Guinea, alla ricerca di un futuro migliore, che sembra già essere arrivato. L’Atalanta ha deciso di blindarlo, l’attaccante si è legato al club nerazzurro con la firma di un triennale, si tratta del primo contratto da professionista. Il futuro si preannuncia pieno di soddisfazioni, Cissé dovrà mantenere i piedi per terra e dimostrare tutte le sue potenzialità anche nelle prossime partite.