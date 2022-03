MotoGp Qatar: Martin in pole, ma tutti in piedi per Bastianini, è secondo!

SportFair

Primo appuntamento con il Mondiale di MotoGp, si corre il gran premio del Qatar. Si preannuncia una stagione avvincente con tanti piloti in lotta per la vittoria del Mondiale. Occhio ovviamente a Quartararo, ma anche Marc Marquez sembra in grande ripresa dopo i guai fisici della scorsa stagione. Per l’Italia il più competitivo dovrebbe essere Bagnaia, aspettative anche su Morbidelli e Bastianini.

Le qualifiche sono state subito scoppiettanti. Caduta nei primi giri per Binder. Quartararo è stato promosso nella Q2, decisivo il tempo cancellato a Zarco.

Grande spettacolo nei minuti finali. Martin, con il tempo di 1’53″051, ha preceduto Bastianini di 0.147 e Marc Marquez di 0.272. Poi Miller, Aleix Espargarò, Pol Espargarò, Binder, Mir, Bagnaia, Rins, Quartararo, Morbidelli.

Le dichiarazioni

Jorge Martin: “sono veloce quantomeno sul time attack perché sul passo non penso che sarò particolarmente competitivo, per questo ho l’impressione che per puntare davvero alla vittoria mi servirà ancora uno step da effettuare. Per il podio penso che ci sarò nella lotta, ma io ovviamente voglio puntare più in alto e spero che saremo in grado assieme al team di trovare quel dettaglio che ci potrebbe far fare il salto di qualità”.

Bastianini: “sono contentissimo, per ora sembra che abbiamo messo a posto anche la qualifica. Abbiamo iniziato bene il weekend, ci mancava un giro del genere da tempo. Peccato per l’ultimo settore, ho sbagliato la penultima curva, altrimenti sarei potuto stare davanti, però procediamo step by step”.

Marquez: “sono contento della prima fila, Bagnaia era il mio riferimento che mi ha aiutato molto in una pista in cui faccio fatica. Il ritmo era buono con gomma usata nella FP4, la gomma sarà molto serrata”.