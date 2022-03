MotoGP Indonesia, le Yamaha in grande spolvero nelle FP2: Bastianini quinto, caduta di Marquez

SportFair

Secondo appuntamento con il campionato di MotoGP, si corre il gran premio in Indonesia. La prima gara in Qatar si è conclusa con la vittoria di Bastianini. Nelle Fp2 le Yamaha in grande spolvero, nelle prime due posizioni Quartararo e Morbidelli, è ancora troppo presto per un bilancio definitivo ma sono già arrivate le prime indicazioni.

In terza posizione Zarco. Si conferma in un buon momento Martin, quarto. Il leader del Mondiale Bastianini ha chiuso al quinto posto. Poi Miller, Espargaro, Binder, Oliveira e Rins. Undicesimo Dovizioso, tredicesimo Vinales. Caduta pericolosa di Marc Marquez nei secondi finali delle prove libere. Bagnaia 21°.

I risultati:

1 – QUARTARARO

2 – MORBIDELLI

3 – ZARCO

4 – MARTIN

5 . BASTIANINI

6 – MILLER

7 – A.ESPARGARO

8 – BINDER

9 – OLIVEIRA

10 – RINS