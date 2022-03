MotoGP, Bagnaia 21° nelle FP2 in Indonesia: perché non bisogna preoccuparsi

SportFair

Si torna in pista per il Mondiale di MotoGP, l’attesa è altissima per il gran premio in Indonesia. Le FP2 si sono concluse con il dominio della Yamaha, al primo posto si è classificato Quartararo e alle sue spalle Morbidelli. In terza posizione Zarco. Il leader del Mondiale Bastianini ha chiuso al quinto posto. Poi Miller, Espargaro, Binder, Oliveira e Rins. Solo 21° Bagnaia.

L’inizio di stagione dell’italiano della Ducati non è stato di certo entusiasmante, nella prima gara in Qatar ha chiuso con uno zero in casella a causa di una caduta. L’inizio in Indonesia non è stato positivo, ma il ventunesimo posto delle FP2 non deve preoccupare.

Bagnaia ha iniziato la seconda sessione di prove con dieci minuti di ritardo rispetto ai rivali. Dopo essere entrato con le gomme medie, è rientrato subito ai box a causa di un piccolo imprevisto. Infine le cadute di Bastianini e Marquez hanno portato all’esposizione della bandiere gialle e Bagnaia non ha avuto il tempo di piazzare il tempo. La situazione non è, dunque, preoccupante ma dovrà essere comunque valutata l’effettiva competitività della moto.