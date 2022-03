Team in difficoltà, aereo cargo bloccato in Kenya: moto e materiali in ritardo per il Gp di Argentina

SportFair

E’ tutto pronto a Termas de Rio Hondo, o quasi. Domenica si svolgerà il Gp di Argentina, valido per il terzo round della stagione 2022 di MotoGP, ma i team stanno facendo i conti con un imprevisto.

Alcune moto sono in ritardo: l’aereo cargo che avrebbe dovuto consegnare materiali di alcuni team in Argentina si è rotto ed è fermo in Kenya. Il materiale, come spiegato anche dal giornalista Simon Patterson, potrebbe tardare ad arrivare: si stima che potrebbe essere a disposizione dei team giovedì pomeriggio o venerdì mattina.

“Ci sarebbero quattordici moto interessate (due team di MotoGP, tre di Moto2 e due di Moto3), e solo una di queste danneggiata da una caduta nell’ultima gara e dunque non ci sono enormi danni da riparare“, ha scritto Patterson.