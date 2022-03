Il piccolo Alessio è volato in cielo, è morto a soli 6 anni: il dolore di Immobile sui social | FOTO

SportFair

Ciro Immobile è reduce dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, l’Italia è stata sconfitta nella prima partita degli spareggi contro la Macedonia. L’attaccante della Nazionale non è riuscito a mettersi in mostra, confermando il poco feeling con la maglia azzurra. Il calciatore è tornato a pubblicare sui profili social, ma per comunicare una notizia molto triste.

E’ morto il piccolo Alessio, tifoso della Lazio di 6 anni in lotta contro una brutta malattia. Immobile era andato a trovare il bambino nella sua abitazione solo qualche giorno fa. “Un dolore straziante, un piccolo angelo è salito al cielo troppo troppo presto. La città di Sezze si stringe intorno alla famiglia. Domani sarà proclamato lutto cittadino”, ha annunciato il Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.