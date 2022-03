Il calcio piange Miguel Van Damme, portiere di 28 anni morto di leucemia: aveva scoperto dell’incurabilità della malattia dopo la gravidanza della moglie

SportFair

E’ un giorno triste per il mondo del calcio: è morto Miguel Van Damme, portiere del Cercle Brugge. Aveva appena 28 anni e lottava contro una grave forma di leucemia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla moglie. “Il nostro caro più caro è partito per la sua ultima partita stasera, una partita che non può più essere vinta. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l’hai fatto di nuovo a modo tuo, molto forte. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per quello che eri: un esempio per molti”. Era diventato padre della piccola Camilla lo scorso anno e aveva scoperto che la sua malattia era diventata incurabile, pochi giorni dopo la bella notizia della gravidanza della moglie. “Mi hai fatto capire che non c’è niente come arrendersi, anche se c’era solo un piccolo barlume di successo, più e più volte l’hai superato. Riposa ora tesoro, te lo sei guadagnato più che guadagnato, ora sei liberato da ogni dolore. Ci piacerebbe vederti così. Un grande abbraccio dalle tue ragazze”.

La storia di Miguel Van Damme

Qualche mese fa Miguel Van Damme aveva annunciato il ritorno della leucemia in modo aggressivo. “La cura non funziona e ora non ci sono altri trattamenti. L’unica cosa che possono fare per me ora è tenermi in vita il più a lungo possibile”. Il Cercle Brugge ha pubblicato un comunicato in ricordo del portiere. “Le parole non sono sufficienti per descrivere ciò che proviamo, anche se sapevamo che le cose non andavano bene per un po’. Oggi è un giorno estremamente difficile nei quasi 123 anni di storia del Cercle Brugge. Il nostro pensiero va principalmente a sua moglie Kyana, a sua figlia Camille, ai genitori di Miguel, a sua sorella Francesca, ma anche ai suoi tanti amici e familiari”.

Miguel Van Damme è stato un portiere belga del Cercle Brugge. Il debutto si è registrato il 5 aprile 2015 nel campionato belga. Nel 2016, durante un controllo medico, è stata diagnosticata la leucemia. Nel 2017, dopo il miglioramento dello stato di salute, ha firmato un nuovo contratto con il Cercle Brugge e, nonostante le cure quotidiane, è stato in grado di scendere in campo. Nel gennaio 2020 Van Damme ha avuto una ricaduta della malattia. La situazione è purtroppo peggiorata con il passare del tempo, fino alla triste notizia della sua morte.