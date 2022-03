Tragedia in Ucraina, morta giovanissima promessa della ginnastica: addio a Katya Dyachenko

SportFair

Continuano ad arrivare tragiche notizie dall’Ucraina, dove ieri è deceduto un lottatore di MMA. Oggi, invece, è stata confermata la morte di una giovanissia promessa ucraina: è morta ad 11 anni la ginnasta Katya Dyachenko.

La giovane si trovava a casa ed è deceduta a causa di un missile, come confermato dalla parlamentare ucraina Anna Prutova: “questa è la nostra ginnasta Katya Dyachenko. Ha 11 anni. È morta sotto le macerie della sua casa a Mariupol quando un missile russo l’ha colpita quel giorno. Avrebbe potuto avere un brillante futuro davanti a sé come giovane campionessa ucraina. Ma in un secondo se n’era andata”, ha scritto sui social.

La notizia è stata anche confermata dall’allenatrice della giovane ginnasta, Anastasia Meshchanenkov: “doveva conquistare il mondo, ma è morta sepolta tra le macerie. Ha dovuto conquistare il palcoscenico e regalare sorrisi al mondo. Di cosa hanno colpa i bambini?“