Mondiali Qatar 2022, è ufficiale: la Polonia direttamente in finale, confermata l’esclusione della Russia

E’ arrivata anche l’ufficialità: dopo l’esclusione della Russia dalle competizioni UEFA e FIFA, la Polonia andrà direttamente in finale degli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022. E’ la conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina che ha portato all’esclusione della Russia.

“In linea con la decisione presa insieme al Comitato Esecutivo UEFA lo scorso 28 febbraio di vietare a tutte le squadre russe la partecipazione a competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo avviso, l’Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA ha deciso che la Polonia riceverà un pass diretto per la finale del Percorso B in programma il 29 marzo 2022, quando affronterà la vincente del confronto tra Svezia e Repubblica Ceca”. La Russia ha già presentato ricorso.

Posticipata la partita fra Scozia e Ucraina. “Il 3 marzo la Federazione calcistica ucraina ha inviato una lettera alla FIFA chiedendo il rinvio delle partite della fase preliminare dei Mondiali, a causa dell’impossibilità di organizzare trasferte e allenamenti per la propria squadra in tale situazione. A seguito delle consultazioni con la UEFA e le quattro federazioni affiliate interessate, è stato deciso all’unanimità di accettare tale richiesta per spirito di solidarietà. La partita tra Scozia e Ucraina, originariamente prevista per il 24 marzo, sarà posticipata a giugno e, di conseguenza, sarà posticipato nello stesso periodo il match tra la vincente di Scozia-Ucraina e Galles-Austria. E’ stato inoltre deciso che lo spareggio tra Galles ed Austria si giocherà il 24 marzo come previsto, poiché è necessario contenere gli effetti che tali provvedimenti avranno sulle partite ufficiali in programma nel periodo di giugno con un calendario già molto saturo. Le parti stanno valutando la possibilità di organizzare partite alternative nel periodo di marzo per le squadre colpite. Le informazioni complete sulle partite posticipate saranno rese note a tempo debito e, una volta definiti i dettagli, il calendario internazionale di giugno sarà adattato di conseguenza”.