Mondiali, l’Algeria chiede di rigiocare la partita contro il Camerun: “oltraggioso arbitraggio”

Continuano ad arrivare colpi di scena in vista dell’inizio del prossimo Mondiale in Qatar. Negli ultimi giorni si sono giocate partite importanti, ma il tabellone non è ancora completo. L’attesa è altissima in vista dei sorteggi, in programma venerdì alle 18. Si sono scatenate alcune voci sul rischio esclusione dell’Iran per aver negato l’accesso allo stadio di 2000 donne, le possibilità di sanzione non sono remote e l’Italia segue con attenzione la situazione.

Inoltre l’Algeria ha fatto appello ufficiale alla FIFA per rigiocare la partita contro il Camerun per “l’oltraggioso arbitraggio” in occasione della gara. La partita di ritorno si è conclusa sul risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari e con gol a tempo quasi scaduto.

“La FAF è determinata a utilizzare tutti i mezzi legalmente consentiti per tutelare i propri diritti e per rigiocare la partita a condizioni che vengano garantite l’onestà e l’imparzialità dell’arbitro. Chiede anche l’apertura di un’indagine da parte della FIFA per fare piena luce sull’arbitraggio della partita Algeria-Camerun”.