Il mistero sulla FOTO del Barcellona: il gesto di Piqué con le mani fa discutere, dal significato volgare a quello di mercato

E’ un momento magico per il Barcellona, il club blaugrana è in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina di Xavi. L’ex calciatore si è dimostrato un bravissimo allenatore, uno dei migliori in prospettiva. E’ riuscito a risollevare una squadra ad un passo dal baratro, senza gioco e con situazioni interne caldissime. Nell’ultima partita è arrivata una netta vittoria contro il Maiorca, 4-0 il risultato finale con i gol messi a segno da Torres (doppietta), Aubameyang e Puig. La squadra occupa la terza posizione posizione in classifica e si prepara per la partita da brividi contro il Real Madrid.

Nel frattempo un episodio è salito alla ribalta nelle ultime ore. Il club ha pubblicato sul profilo Instagram una foto che ha fatto il giro del web, lo scatto ufficiale di gruppo. Un aspetto non è passato inosservato ai tifosi del Barcellona ma, in generale, agli appassionati di calcio. Un gesto del difensore Piqué ha scatenato le reazioni: lo spagnolo ha unito indici e pollici come a formare un triangolo, ma con significato diverso. In casa Barcellona sarebbe un gesto di tradizione, già ripetuto in passato da Ronaldinho, ma soprattutto Neymar. Potrebbe trattarsi di un indizio di mercato sul possibile ritorno del brasiliano in Spagna, l’attaccante non sta attraversando un buon momento con il Psg e la contestazione è stata fortissima dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Secondo altri sarebbe un gesto un po’ più volgare come ad indicare l’organo riproduttivo femminile, “Piqué sei un idolo” scrive un utente.