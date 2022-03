Missili a pochi km dal circuito di Jeddah, ritardate le FP2 del Gp dell’Arabia Saudita

SportFair

La notizia di un attacco missilistico a pochi km dal circuito di Jeddah, dove sono in corso le prime sessioni di prove libere del Gp dell’Arabia Saudita ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Gli organizzatori dell’evento, che qualche giorno fa avevano assicurato che la gara si disputerà in totale sicurezza, hanno deciso di ritardare di 15 minuti la seconda sessione di prove libere. I piloti scendono in pista alle 18.15 quindi e non alle 18.00. Non è esclusa una cancellazione della gara.