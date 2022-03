Milan-Inter, lo spettacolo delle coreografie: Braccio di ferro, Bluto e le bandiere dell’Ucraina [FOTO]

SportFair

Milan e Inter sono in campo per l’andata della semifinale di Coppa Italia, si tratta di una sfida importante per entrambe. Non è un buon momento per le squadre di Milano, reduci da risultati deludenti nel campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli non è andata oltre il pareggio casalingo contro l’Udinese, stesso discorso per la compagine di Simone Inzaghi sul campo del Genoa.

Adesso è arrivato il momento di pensare alla Coppa Italia e nel primo tempo la gara non si è sbloccata. Tutte le emozioni si sono registrate prima del match, i tifosi sono stati protagonisti di coreografie. La Curva Sud rossonera ha mostrato una coreografia: il Milan è diventato Braccio di ferro e colpisce con un pugno l’interista Bluto. Poi Olivia innamorata e la scritta carica. La Curva Nord nerazzurra ha risposto con una striscione: “dai Inter vinci per noi”. Bandiere anche a favore dell’Ucraina, colpita dall’attacco della Russia.