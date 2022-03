Milan e Inter confermano il momento di difficoltà: brutto 0-0 nell’andata della semifinale di Coppa Italia

SportFair

Milan e Inter hanno confermato le difficoltà del campionato, non è un periodo brillante per le due squadre di Milano. E’ andata in archivio l’andata della semifinale di Coppa Italia, tutto si deciderà nella partita di ritorno. Non è un momento entusiasmante per le due squadre che anche oggi hanno giocato sotto ritmo e confermato i problemi del campionato. La compagine di Stefano Pioli è reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese, brutta prestazione dell’11 di Simone Inzaghi sul campo del Genoa.

Stefano Pioli si affida alla coppia Giroud-Leao, mentre Inzaghi risponde con Dzeko e Martinez, gli attaccanti nerazzurri non sono stati ancora una volta all’altezza. All’11’ si registra una doppia occasione del Milan, disattenzione della difesa dei nerazzurri, murato Saelemaekers poi ci prova anche Theo Hernandez. Al 26′ infortunio di Romagnoli, al suo posto entra Kalulu. L’Inter non ha la forza di reagire, il primo tempo è a favore dei rossoneri che però non riescono a concretizzare.

Il secondo tempo si apre subito con un’occasione per Leao, il portiere Handanovic riesce a salvarsi. L’Inter è in difficoltà e Inzaghi si gioca le carte Sanchez e Vidal. Il Milan risponde con Messias, Rebic e Brahim Diaz. Non si registrano grosse occasioni fino al fischio finale, finisce 0-0. La finalista si deciderà nella partita di ritorno.