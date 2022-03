Milan-Empoli 1-0, le pagelle di SportFair: l’uomo che non ti aspetti, Kalulu trascina i rossoneri sempre più in alto

SportFair

Non è stata una prestazione all’altezza del Milan nella sfida della 29esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono scesi in campo contro l’Empoli, un avversario nettamente inferiore dal punto di vista fisico e tecnico. La compagine di Andreazzoli ha giocato una gara attenta, i padroni di casa non sono riusciti a cambiare passo con continuità. Il Milan si schiera con Leao, Giroud e Messias, gli ospiti rispondono con Pinamonti, Bajrami e Henderson. La sfida si mette subito in discesa per il Milan: al 19′ Kalulu si inventa il gol del vantaggio con un tiro dalla distanza. Alla fine del primo tempo la squadra di Pioli prova il raddoppio prima con Leao e poi con Giroud. Nel secondo tempo l’Empoli gioca con maggiore coraggio e Maignan si sporca i guanti. Andreazzoli lancia in campo Cutrone, Di Francesco e Benassi, il Milan risponde con Saelemakers, Diaz, Ibrahimovic e Rebic. Finisce 1-0, il Milan scappa a quota 63 punti in classifica.

Milan-Empoli, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 6: nel primo tempo non viene molto impegnato, nella ripresa è reattivo.

Calabria voto 6.5: ottima partita del terzino, soprattutto in fase difensiva.

Kalulu voto 7.5: l’uomo che non ti aspetti, sblocca il punteggio con un grande gol, in difesa è solido.

Tomori voto 6.5: con Kalulu forma una grande coppia, cresce partita dopo partita.

Florenzi voto 6.5: bene nel primo tempo, spinge con grande continuità.

Tonali voto 6.5: una pallonata rischia di farlo uscire, poi prende per mano il centrocampo.

Bennacer voto 6.5: quantità e qualità, è un calciatore prezioso per il gioco di Pioli.

Messias voto 6: positivo nell’uno contro uno, gli manca la gioia con il gol.

Kessiè voto 5.5: benino nel primo tempo, male nella ripresa.

Leao voto 6: è in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento, oggi lo fa a fasi alterne.

Giroud voto 6: viene poco servito dai compagni, oggi fa il massimo.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Castillejo, Brahim Diaz s.v., Ibrahimovic s..v, Rebic s.v., Romagnoli, Maldini, Krunic s.v., Gabbia, Saelemaekers s.v..

EMPOLI (4-3-2-1):

Vicario voto 6.5: para tutto quello che c’è da parare.

Fiamozzi voto 5: mal di testa, non riesce quasi mai a fermare gli attaccanti del Milan.

Romagnoli voto 6: non è quello del Milan, ma oggi si comporta molto bene.

Luperto voto 6: va anche vicino al gol, si disimpegna bene in anticipo.

Cacace voto 6: una bella sorpresa, si mette in mostra in entrambe le fasi del gioco.

Zurkowski voto 6: il suo compito è fondamentale per il gioco dell’Empoli, ci prova anche con qualche inserimento.

Asllani voto 6: manca un po’ di continuità, dovrà migliore su questo fondamentale.

Bandinelli voto 5.5: buona corsa ma non è sempre nel vivo del gioco.

Bajrami voto 6: gioca con coraggio e si fa vedere anche in zona pericolosa.

Henderson voto 5.5: veramente poco per un calciatore in grado di spaccare il match.

Pinamonti voto 5.5: arrivano pochi palloni e non può fare molto di più.

A disposizione: Ujkani, Stulac, Verre, Cutrone 5.5, Di Francesco 6, Benassi 6, La Mantia, Tonelli, Stojanovic 5.5, Ismajli, Viti, Parisi 6.