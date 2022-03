Mick Schumacher, le prime immagini del pilota dopo il terribile incidente | FOTO

SportFair

Momenti di grande paura per Mick Schumacher durante le qualifiche in Arabia Saudita. Nelle Q2 si è verificato il terribile scontro che ha coinvolto il pilota della Haas. Il tedesco è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per una Tac, avrebbe parlato anche con la madre.

“Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall’auto e attualmente si sta recando al centro medico”. Poi la Haas ha pubblicato le prime immagini di Mick Schumacher. Fortunatamente il pilota sembra in buone condizioni, in attesa di nuovi aggiornamenti e di un bollettino ufficiale.