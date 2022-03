Mick Schumacher, sospiro di sollievo dopo l’incidente: “tornerò più forte di prima” | FOTO

SportFair

Sospiro di sollievo sulle condizioni di Mick Schumacher, il pilota della Haas è stato vittima di un terribile incidente in occasione delle qualifiche in Arabia Saudita. E’ arrivato il momento del secondo appuntamento stagionale di Formula 1, la Red Bull di Sergio Perez partirà in pole position, poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz.

Si preannuncia un duello bellissimo proprio tra Red Bull e Ferrari, la partenza sarà fondamentale per le speranze della Rossa. In grossa difficolta le Mercedes. Non parteciperà alla gara Mick Schumacher, reduce da un bruttissimo incidente.