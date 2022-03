Miami, italiani dai due volti: Musetti è già fuori, tutto facile per Lucia Bronzetti

SportFair

Ancora una giornata dai due volti per l’Italia del tennis al torneo di Miami. E’ già fuori Lorenzo Musetti, l’italiano è stato eliminato da Alexei Popyrin. Il classe 2002 si è confermato troppo altalenante, è il prezzo da pagare per la giovane età. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2 a favore dell’australiano. Il primo set si è concluso 5-7, fatale per l’italiano un break subito sul 5-6. Nel secondo set ancora equilibrio con Musetti che è stato costretto ad arrendersi al tie-break.

Tutto facile, invece, per Lucia Bronzetti. E’ saltato il derby contro Camila Giorgia, a causa del forfait della classe 1991. La partita contro Voegele non è stata mai in discussione, la svizzera non è stata mai dentro il match. La sfida si è conclusa con un netto 0-2 (2-6, 1-6).