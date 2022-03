Miami, Giorgi costretta al forfait: salta il derby con Bronzetti

SportFair

Continua il programma con il torneo di Miami, sono tanti i tennisti italiani in grado di togliersi soddisfazioni. In campo femminile arrivano brutte notizie, Camila Giorgi è stata costretta al forfait e non prenderà parte al secondo turno del torneo Wta di Miami, secondo Masters 1000 della stagione. Salta il derby tutto italiano con Bronzetti.

Camila Giorgi non ha fatto il suo esordio nel torneo e può essere rimpiazzata, al suo posto la svizzera Stefanie Voegele, in campo proprio contro la Bronzetti. Forfait anche per Simona Halep, a causa di problemi muscolari. In questo caso sarà sostituita da Harmony Tan, in campo contro Daria Saville.