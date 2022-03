Miami, giornata nera per gli italiani: già fuori Seppi e Jasmine Paolini

SportFair

Giornata da dimenticare per i tennisti italiani a Miami, è appena iniziato un torneo che si preannuncia emozionante. In campo maschile niente da fare per Andreas Seppi, sconfitto da Thanasi Kokkinakis. L’australiano è stato ovviamente superiore dal punto di vista fisico, l’italiano non è riuscito a mettere in mostra la sua qualità. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 (6-3, 6-4) e non è stata quasi mai in discussione.

La delusione più grande è arrivata in campo femminile, Jasmine Paolini non è riuscita a confermarsi dopo gli ultimi risultati. Grandissima prestazione di Ekaterina Alexandrova, la russa si candida ad un ruolo da protagonista. Nettissimo il risultato di 2-0 (6-1, 6-2) in appena un’ora.