La guerra mette nei guai Medvedev, Wimbledon a rischio: “abbiamo bisogno una garanzia che non ci siano sostenitori di Putin”

Si mette male per Daniil Medvedev! Proprio il giorno dopo la sua eliminazione da Indian Wells, per mano di Monfils, che gli costa il primo posto nel ranking mondiale, che da lunedì sarà nuovamente di Novak Djokovic, per il tennista russo arriva una pessima notizia.

Il ministro dello sport britannico, Nigel Huddleston, ha infatti annunciato oggi che Medvedev non potrà partecipare al torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione, se prima non si dichiarerà ufficialmente contro il suo presidente Putin.

“Abbiamo bisogno di una potenziale garanzia che non ci siano sostenitori di Vladimir Putin e stiamo valutando quali requisiti potremmo aver bisogno per ottenere alcune assicurazioni in tal senso. Non credo che chi batte bandiera russa verrà accettato serenamente. In particolare, se qualcuno mostri sostegno e riconoscimento per Putin e il suo regime“, ha annunciato.