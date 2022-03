Medvedev ko ad Indian Wells: Monfisl elimina il russo, Djokovic torna numero 1 al mondo

SportFair

Daniil Medvedev sarebbe dovuto arrivare ai quarti di finale di Indian Wells per mantenere il primo posto nella classifica mondiale, ma non è riuscito nel suo obiettivo. Molti pensavano che il tennista russo sarebbe avanzato senza problemi, ed in scioltezza, ma si sbagliavano.

Medvedev è infatti uscito di scena oggi, nel primo Masters 1000 della stagione, in semifinale, cedendo ad un ottimo Gael Monfils, che ha trionfato in tre set, in rimonta, dopo due ore e 7 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.

Con questo ko Medvedev perde quindi il primo posto del Ranking ATP, sarà Djokovic a tornare in vetta alla classifica mondiale. Monfils, intanto, si prepara ad affrontare il tosto Alcaraz.