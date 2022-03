McGregor nei guai: arrestato a Dublino per guida pericolosa

Conor McGregor continua a finire sotto i riflettori per episodi non propri piacevoli. Il lottatore UFC, che lo scorso anno ha fatto scalpore in Italia per aver aggredito Francesco Facchinetti, è stato arrestato a Dublino per guida pericolosa.

Il 33enne stava guidando la sua Bentley Continental GT, da 170 mila euro, quando la polizia lo ha portato in caserma: non è la prima volta che McGregor viene condannato per violazioni del codice della strada. McGregor, che è stato arrestato e la cui auto è stata sequestrata, e poi restituita, è stato rilasciato su cauzione ma dovrà presentarsi in tribunale.

L’irlandese rischia fino a 5000 euro di multa e 6 mesi di reclusione. “Mr McGregor stava guidando verso la palestra quando è stato fermato dalla polizia per presunte violazioni del codice stradale. Ha superato i test antidroga e alcol effettuati alla stazione”, ha affermato all’Irish Independent un portavoce del lottatore.