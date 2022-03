Mbappè dice addio al PSG, dalla Spagna non hanno dubbi: accetterà l’offerta del Real Madrid

La disfatta del PSG in Champions League ha fatto molte vittime. Mentre i tifosi del club parigino chiedono l’addio del presidente Al Khelaifi, sembra che Leonardo possa essere tra i primi a dover lasciare la squadra.

La sconfitta contro il Real Madrid agli ottavi di finale, però, ha fatto scattare la scintilla in Mbappè che, secondo quando riportato dai media spagnoli, sembra aver deciso di firmare il contratto con la società spagnola, dicendo così addio al PSG.

A Madrid, il giocatore francese si è goduto l’ingresso in campo, osservando lo stadio e i tifosi, come a voler studiare bene il posto dove presto giocherà. Contro il Real, poi, Mbappè ha segnato 3 gol, due annullati per fuorigioco, rendendosi protagonista indiscusso del match, dimostrando alla squadra avversaria il suo talento, portandosi con sè anche la mamma e l’ex marito.

Quanto vissuto al Bernabeu, dunque, è stato il colpo definitivo per accettare di firmare l’impegno che lo unirà al Real Madrid per le prossime sei stagioni. Una decisione maturata nel tempo, dopo una trattativa che va avanti da mesi. Per il francese un ingaggio da 25 milioni netti a stagione, circa il doppio di quanto percepisce ora, e un premio alla firma che si attesterà tra i 60 e gli 80 milioni di euro.