Marquez ‘snobba’ Valentino Rossi: “negli ultimi anni non era uno dei miei avversari principali”

Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova stagione di MotoGp, sarà la prima senza Valentino Rossi ai nastri di partenza. E’ alla ricerca del riscatto Marc Marquez, lo spagnolo è reduce da una serie di infortuni che hanno condizionato il suo rendimento. Nel corso della conferenza stampa dei piloti del gran premio del Qatar ha presentato la gara e non ha risparmiato una frecciata nei confronti del Dottore.

“Dopo un inverno simile non era scontato per me essere qui ai nastri di partenza della stagione, ma è già stato importante prendere parte ai test invernali. Certo che voglio il titolo, magari non sarò pronto a vincere già all’esordio, ma ce la metterò tutta lungo il corso dell’anno. Le prime 4-5 gare ci diranno molto, ma è comunque importante che ci sia maggiore equilibrio, renderà tutto più bello e interessante”.

L’obiettivo è raggiungere buoni traguardi: “la moto è progredita davvero tanto e onestamente mi sembra quasi di avere cambiato marca. Da quando sono in questo team abbiamo sempre visto dei miglioramenti, ma il modo di guidare rimaneva molto simile. Ora invece il cambiamento è stato notevole”.

Marquez snobba Valentino Rossi: “se sarà diverso per me? Non era uno dei miei avversari principali negli ultimi anni, sinceramente guardavo più a Joan Mir, Fabio Quartararo o Francesco Bagnaia. Certamente la MotoGP perde una icona, ma il Motomondiale proseguirà e sarà comunque una bella stagione”.