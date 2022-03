SportFair

L’attesa è terminata! Marcell Jacobs è tornato in pista questa mattina a Belgrado per le batterie dei 60 metri maschili ai Mondiali indoor. Il campione olimpico in carica nei 100 metri e nella staffetta 4×100, ha staccato il pass per le semifinali di questo pomeriggio, in programma alle 18.45.

Il velocista azzurro ha risposto a Coleman, favorito numero 1, chiudendo la sua batteria in 6.53, davanti a tutti. Lo statunitense aveva precedentemente chiuso la sua batteria in 6.51.