Maradona jr. chiama Dybala al Napoli: “è fortissimo, De Laurentiis lo contatti”

Il calciomercato è già entrato nel vivo, in particolar modo sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala. L’argentino non rientrava più nei piani della Juventus, come confermato anche da Arrivabene. L’argentino è uno dei migliori del campionato di Serie A, ma negli ultimi anni è stato pesantemente condizionato da qualche infortunio di troppo. Sono già in corso valutazioni sul futuro della Joya, tante squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni dell’argentino.

Non è da escludere un assalto del Napoli, il nome di Dybala è stato sponsorizzato anche da Maradona jr a Radio Kiss Kiss. “Dybala è fortissimo. Parliamo di un calciatore dalla tecnica invidiabile: sarebbe bellissimo vederlo a Napoli. Aurelio De Laurentiis lo contatti, gli faccia una telefonata perché è un giocatore fantastico”.