Malore Sonny Colbrelli, la versione degli organizzatori del Giro di Catalogna: “convulsioni e arresto cardiorespiratorio”

Attimi davvero spaventosi, oggi pomeriggio, al termine della prima tappa del Giro di Catalogna. Dopo una volata entusiasmante, Sonny Colbrelli, secondo, ha accusato un malore.

La squadra ha raccontato che il corridore italiano, vincitore della Parigi-Roubaix 2021, è “caduto privo di sensi” e “ha usufruito dell’assistenza medica ed era in condizioni stabili quando è stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona per accertamenti”.

Gli organizzatori della corsa, però, in serata hanno diramato un comunicato stampa col quale raccontano quanto accaduto a Colbrelli. Si tratta di una versione preoccupante: “perso conoscenza e avuto le convulsioni che hanno portato a un arresto cardiorespiratorio. Il corridore è stato subito assistito dai paramedici che hanno effettuato un massaggio cardiaco e con l’uso di defibrillatore sono riusciti a invertire la situazione. Il ciclista si è quindi stabilizzato ed è stato portato in ambulanza in ospedale“.