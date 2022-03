Il grido di allarme di Shevchenko: “mia madre e mia sorella sotto assedio a Kyev”

SportFair

Andriy Shevchenko è ancora preoccupato per la guerra tra Ucraina e Russia, la vicenda riguarda da molto vicino anche l’ex attaccante del Milan. Il suo messaggio non è passato inosservato, il calciatore ha chiesto aiuto all’Italia.

Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati direttamente dall’ucraino che ha dichiarato a Sky Sports News che sua madre e sua sorella sono ancora sotto assedio a Kiev. “Ci sono state molte battaglie, mia madre e mia sorella hanno accolto in casa altre persone scappate da Bucha (25 km da Kiev). Ci sono stati terribili bombardamenti, Bucha e le vicine Irpin e Hostomel’ sono state completamente distrutte. Conosco bene quelle zone, andavo a Bucha per allenarmi quando ero ragazzo, è terribile. I corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene, penso che sarebbe ancora più pericoloso per loro”.