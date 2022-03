Lorenzo Musetti trionfa in rimonta e salva gli azzurri del tennis: l’Italia si qualifica per la fase a gironi d Coppa Davis

SportFair

Quella contro la Slovacchia è stata una sfida complicata per l’Italia del tennis di Pippo Volandri, decisa solo all’ultimo match. Lorenzo Musetti è riuscito a tirare fuori grinta e coraggio e ribaltare il match contro Gombos, regalando all’Italia il passaggio alla fase a gironi di Coppa Davis. Slovacchia-Italia era sul 2-2 prima della sfida di questa sera e tutto era nelle mani di Musetti. L’azzurro, dopo un inizio difficoltoso è riuscito a rimontare, battendo Gombos col punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo due ore e 18 minuti di gioco. Italia-Slovacchia è terminata quindi 3-2.

Festa azzurra in campo: tutti i tennisti italiani hanno abbracciato il giovane Musetti, festeggiando così il passaggio alla fase successiva della competizione a squadre. Si tornerà in campo a settembre per la fase a gironi che decreterà le squadre delle finali di novembre.