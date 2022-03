Liverpool-Inter 0-1, le pagelle di SportFair: Lautaro illude, una follia di Sanchez condanna i nerazzurri all’eliminazione

SportFair

L’Inter ha sfiorato l’impresa: ottima partita della squadra di Simone Inzaghi in trasferta contro il Liverpool, la qualificazione ai quarti di finale è stata condizionata dall’espulsione di Sanchez nel secondo tempo. Gara attenta dei nerazzurri che non hanno rinunciato a pungere nel secondo tempo. Non è stata una partita entusiasmante per la squadra di Klopp che ha giocato un po’ sotto ritmo. Inzaghi si affida alla coppia Lautaro-Sanchez, i padroni di casa rispondono con Mane, Jota e Salah. Partita intensa nei primi minuti, la prima occasione si registra al 31′, colpo di testa di Matip che si stampa sulla traversa. Al 42′ chance per Calhanoglu ma l’ex Milan non è concreto. Nell’intervallo esce de Vrij a causa di un infortunio. Al 59′ Lautaro Martinez si divora il vantaggio, tre minuti più tardi si inventa una prodezza. Poi la follia di Sanchez che finisce sotto la doccia per doppia ammonizione. Salah non è un giornata e colpisce un altro palo. Finisce 0-1, l’Inter è fuori.

Liverpool-Inter, le pagelle di SportFair

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6.5; Alexander-Arnold 7, Matip 5, Van Dijk 6, Robertson 6.5; Jones 6, Fabinho 6, T. Alcantara 6.5; Salah 5.5, Diogo Jota 6; Mané 5.5. A disposizione: Adrian, Kelleher, Milner, Keita 6, Gomez, Henderson 6, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Luis Diaz s.v., Origi, Elliot. Allenatore: Klopp.

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 5.5: non è sempre attento, viene anche graziato dagli attaccanti del Liverpool.

Skriniar voto 6.5: salva un gol già fatto nel primo tempo, si conferma un leader difensivo.

De Vrij voto 6: costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un infortunio. Sfortunato.

Bastoni voto 6.5: che personalità questo ragazzo, nonostante la giovane età. Padrone nel tempio del calcio.

Dumfries voto 6: spinge con una discreta qualità, non è sempre lucido nei metri finali.

Vidal voto 6.5: in difficoltà nel primo tempo, sale in cattedra nel secondo tempo con buone giocate. Guerriero. Intervento difensivo strepitoso nei minuti finali.

Brozovic voto 6.5: sbaglia qualche pallone nel finale del primo tempo, ma la sua qualità è fondamentale per il centrocampo.

Calhanoglu voto 5.5: ha sul piede almeno due occasioni per andare in gol, ma sbaglia le giocate.

Perisic voto 6: la solita partita di grande spinta sulla fascia, gli manca solo lo scatto finale.

Sanchez voto 4.5: condiziona la qualificazione dell’Inter con una follia nel secondo tempo.

Lautaro Martinez voto 6.5: si divora il gol nel secondo tempo, poi si inventa il vantaggio con un tiro perfetto. Lautoro.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini s.v., Vecino s.v., Dzeko, Ranocchia, Gosens, Correa s.v., Dimarco, D’Ambrosio 6, Darmian s.v., Caicedo. Allenatore: Inzaghi.