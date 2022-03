Lite Donnarumma-Neymar? Spunta la conversazione Whatsapp tra i due compagni [FOTO]

SportFair

E’ stata una serata da dimenticare per il Psg, il club francese è uscito già agli ottavi della Champions League. I primi 60 minuti sono stati di altissimo livello per la squadra di Pochettino e hanno visto la prodezza di Mbappé. Al 61′ il grave errore di Donnarumma e il pareggio di Benzema, poi l’attaccante dei Blancos è salito ancora più in cattedra realizzando altri due gol per il definitivo 3-1. Al termine della gara si sarebbero verificati anche momenti di grande tensione, a partire dalla furia del presidente Al-Khelaifi contro l’arbitro e la presunta lite tra Donnarumma e Neymar.

E’ arrivata però una smentita, direttamente dall’attaccante brasiliano. L’ex Barcellona ha pubblicato la chat Whatsapp con Gigio. Il portiere ha scritto al compagno: “ciao Ney. Scusa per ieri. Questa notizia è inaccettabile”. L’attaccante ha poi risposto: “tranquillo. Nel calcio può succedere. Siamo una squadra e siamo con te. Sei ancora molto giovane e vincerai tante cose. Rialzati e continua così. Un abbraccio”.

Infine sempre Neymar ha concluso: “odio venire qui e commentare queste informazioni… Ma quella del post precedente è una bugia. Non c’è stata nessuna rissa negli spogliatoi!!! Giornalisti incompetenti che si vogliono mettere in mostra, riprovate la prossima volta ok?”.