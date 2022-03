L’Italia e la maledizione… Zidane! Dalla testata a Materazzi la disfatta azzurra ai Mondiali ed in Francia ci prendono in giro | FOTO

SportFair

L’Italia è ufficialmente fuori dai Mondiali. Gli azzurri di Mancini non saranno in Qatar, a dicembre, a sfidare le squadre del resto del mondo nella rassegna iridata. La sconfitta di ieri contro la Macedonia è stata fatale per l’Italia, che per la seconda volta consecutiva non giocherà ai Mondiali.

Sembra quasi una maledizione. O forse lo è? Andando indietro nel tempo, le ultime due partecipazioni dell’Italia ai Mondiali non sono state poi soddisfacenti: dopo la vittoria del 2006 qualcosa si è rotto, qualcosa è andato perso, o qualcuno ci ha lanciato una maledizione.

In Francia, infatti, ci prendono in giro: un giornale transalpino ha pubblicato un tweet, poi cancellato, legato all’Italia ai Mondiali di calcio e alla maledizione… Zidane.

Ricordate la testata che diede a Materazzi in finale a Berlino ai Mondiali del 2006? Secondo i francesi insultare Zidane, che poi reagì come tutti sappiamo, venendo espulso, fu un grande errore. Una maledizione un po’ ‘buffa’, ma bisogna dar ragione ai francesi che dopo il successo del 2006, l’Italia è stata disastrosa ai Mondiali: nel 2010 e 2014 non ha superato la fase a gironi, mentre nel 2018 e 2022 non si è qualificata.

“Dalla sua incoronazione nel 2006, l’Italia non ha superato i gironi della Coppa del Mondo. Eliminata ai gironi nel 2010 e nel 2014. Non qualificata nel 2018 e nel 2022. Insultare Zidane non poteva rimanere impunito. Gli dei del calcio si scatenano“, questo il tweet del giornale RMC Sport, poi cancellato, ma che in poco tempo è diventato virale sui social.

Sarà davvero così? L’Italia adesso deve trovare l’incantesimo giusto per interrompere questa maledizione.