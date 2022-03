Lewis, ma che fai? Hamilton scende dal camion ‘in corsa’ durante la parata dei piloti del Gp del Bahrain | VIDEO

SportFair

E’ tutto pronto per il primo round della stagione 2022 di Formula 1: alle 16.00 avrà inizio il Gp del Bahrain, che promette spettacolo ed intense emozioni. La Ferrari parte davanti con Leclerc in pole position, seguito da Verstappen e Sainz, mentre Hamilton partirà dalla 5ª posizione in casella, al fianco del suo ex compagno di squadra, Bottas.

Il weekend del Bahrain non ha finora sorriso alla Mercedes, in difficoltà, ma Hamilton non perde il sorriso e la voglia di far bene. In attesa di vederlo in pista, il britannico della Mercedes si è reso protagonista sul circuito di Sakhir per un gesto inconsueto: Hamilton è infatti sceso dal camion nel quale si trovava insieme a tutti i suoi colleghi, per la parata dei piloti pre-gara, quando la vettura era ancora in movimento. Un saltello che lo ha messo un po’ a rischio, ma allenato, agile e atletico, Hamilton non ha avuto problemi.