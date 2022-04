Hamilton vicino al ritiro? Il parere di Helmut Marko: “sa che il suo avversario è cresciuto e dovrà fare molti sforzi”

SportFair

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per la Mercedes e Lewis Hamilton. Dopo l’amara sconfitta dello scorso anno, il britannico si ritrova adesso a dover affrontare un percorso tutto in salita viste le difficoltà del team.

A rendere tutto più complicato a Lewis Hamilton saranno anche tutti i suoi giovani rivali, che potrebbero metterlo ancor più in difficoltà e farlo arrivare a pensare che per lui è arrivato il momento di dire addio. E’ questo il pensiero di Helmut Marko: “Hamilton sa che il suo avversario, Max [Verstappen] è cresciuto ancora, sa quanto sforzo deve fare, quanta energia ci vuole per batterlo. Non vuoi sottoporre te stesso a questo per sempre. Anche la questione di come il suo nuovo e giovane compagno di squadra George Russell si comporterà nei suoi confronti sarà decisiva”, ha affermato a Sport1.