Lewandowski sempre più nella storia: realizza la tripletta più veloce in Champions, il Bayern rifila 7 gol

SportFair

Il Bayern Monaco è inarrestabile. I tedeschi hanno superato senza problemi il Salisburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’1-1 a sorpresa dell’andata, il ritorno non è stato mai in discussione, il Bayern Monaco ha messo in mostra la superiorità tecnica già da primo minuto. Avvio strepitoso per i padroni di casa che trovano tre gol già nel primo tempo, Lewandowski segna tre reti dopo 23 minuti: è la tripletta più veloce in Champions, superato il record che apparteneva a Marco Simone, che segnò tre gol con il Milan nel 1994 dopo 27 minuti. Il polacco si conferma sempre più un attaccante da Pallone d’Oro, è il più forte centravanti in circolazione.

La gara contro il Salisburgo si è conclusa sul risultato di 7-1, le reti a sigillare l’incontro sono state realizzate da Gnabry, la doppietta di Muller e Sane. Il Bayern Monaco è una delle principali candidate alla vittoria della Champions League, forse la favorita.