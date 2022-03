L’esordio stagionale ed il rapporto mai recuperato con Valentino Rossi, la verità di Max Biaggi: “noi non ci scambiamo i numeri di telefono”

SportFair

E’ tutto pronto in Indonesia per un nuovo round della stagione 2022 di MotoGP. Alla vigilia della gara di Mandalika, Max Biaggi è stato ospite di RTL 102.5 e ha commentato l’inizio del nuovo Motomondiale, svelando i suoi pronostici. “Il GP del Qatar è stato un bel racconto: chi ha vinto nella MotoGP è stato un ragazzo giovane, Bastianini, di cui ho parlato qui un anno fa. Aveva già vinto il mondiale Moto2 e questo è il suo secondo anno, ha fatto un garone. Ha vinto un team privato, purtroppo lo scorso anno ci ha lasciato Fausto Gresini che tutti ricordano, una cosa ha valorizzato ancora di più questa vittoria. Un momento emozionante per tutti. Il GP di Losail ha rimesso in gioco anche la forza di Marquez che è tornato, adesso è costante, è lì, ha finito quinto però l’abbiamo ritrovato. L’Aprilia è tornata al vertice, è arrivata a due secondi dalla vittoria, credo che quest’anno abbia le carte in regola per lottare con i grandi”, ha affermato l’ex centauro romano.

Non è mancato poi un commento su Valentino Rossi. Lo scorso anno, a fine stagione, si è parlato tanto di un riavvicinamento tra Biaggi ed il Dottore, che ha ricevuto tanti messaggi dopo il suo ritiro dalla MotoGP e ha invitato il suo storico rivale al Ranche. Biaggi ha in qualche modo smentito le voci di una ‘pace’ tra i due: “non troverete alcuna chat tra me e Valentino, né l’ultimo messaggio perché il numero non è salvato. Noi non ci scambiamo i numeri. Di recente non ci siamo sentiti“.