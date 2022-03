Leclerc-Verstappen, sorpassi e controsorpassi: scintille in Bahrain | VIDEO

SportFair

E’ uno spettacolo incredibile in Bahrain. E’ in corso la prima gara del gran premio di Formula 1, la stagione è iniziata con il botto. Leclerc è partito in pole position, alle sue spalle Verstappen e poi Sainz. La partenza non ha regalato grossi sussulti, Leclerc è riuscito a mantenere la prima posizione sull’olandese.

Al 14esimo giro Verstappen rientra ai box, entra anche Leclerc e riesce a mantenere di pochissimo la prima posizione. Poi si registra una battaglia incredibile tra Leclerc e Verstappen, tra sorpassi e controsorpassi, sono stati tre giri di fuoco. Il pilota della Ferrari è riuscito a mantenere la vetta con le unghie e con i denti. Poi il ferrarista ha recuperato un po’ di terreno, è in vantaggio di 3 secondi sul rivale.