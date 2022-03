Le condizioni di Mick Schumacher: “parla e si muove”, intanto non parteciperà al gran premio

SportFair

Mick Schumacher è stato vittima di un incidente gravissimo nelle qualifiche in Arabia Saudita. La pole position è stata conquistata da Sergio Perez, alle sue spalle Leclerc e Sainz. Solo quarto Verstappen, mentre Hamilton partirà in sedicesima posizione. Nelle Q2 grandissima paura per l’incidente del tedesco, dopo l’impatto il pilota è stato trasportato in ospedale.

Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati da Gunther Steiner, team principal della squadra americana. “Sta bene, è cosciente, non ha ferite esterne. Parla, si muove, è stato portato in ospedale per dei controlli, ma sta bene, ha chiamato la mamma e ci ha parlato. Aspettiamo gli esami, la cosa più importante è che sta bene”.

Come confermato anche dalla Haas, Schumacher non parteciperà al gran premio di domenica: “alla luce dell’incidente di qualifica di oggi, Mick Schumacher non parteciperà al gran premio dell’Arabia Saudita”.