L’Atletico Madrid espugna l’Old Trafford: il Manchester United di Cristiano Ronaldo fuori dalla Champions! Il Benfica ai quarti

SportFair

Serata di Champions League: sono andate in scena questa sera le partite valide per il 2° turno degli ottavi di finale della competizione europea. Match interminabile quello tra Ajax e Benfica, conclusosi solo al 98′: a festeggiare il passaggio ai quarti di finale di Champions è la squadra portoghese, che ha trionfato questa sera 0-1, aggiudicandosi la vittoria visto il pareggio dell’andata. Niente da fare invece per Cristiano Ronaldo ed il suo Manchester United. Il calciatore portoghese si ferma nuovamente agli ottavi di finale della competizione europea, cedendo all’Atletico Madrid di Simeone, che ha trionfato questa sera 0-1, staccando il pass per la fase successiva visto il pareggio dell’andata.