Latifi a muro, la Ferrari approfitta della Safety Car: Leclerc in testa al Gp dell’Arabia Saudita | VIDEO

Il Gp dell’Arabia Saudita sta regalando emozioni e spettacolo. I piloti in pista a Jeddah stanno battagliando e non mancano i colpi di scena. Al 16° giro della corsa Latifi è finito a muro ed è stato necessario l’ingresso della safety car: i piloti ne hanno approfittato per tornare ai box per un pit-stop.

Dopo il pit-stop Leclerc si è portato in testa alla corsa, seguito da Verstappen, che come il monegasco ha fatto una sosta ai box. Durante il regime di Safety Car, Sainz si è lamentato per una scorrettezza di Sergio Perez, chiedendo di riavere la sua posizione, la 3ª.

Una volta terminato il regime di Safety Car Leclerc è riuscito a ripartire in maniera perfetta, lasciandosi così Verstappen alle spalle. Intanto i commissari hanno analizzato quanto accaduto tra Perez e Sainz, dando ragione allo spagnolo della Ferrari: il messicano della Red Bull, quindi, è stato costretto a restituire la posizione al suo rivale del team di Maranello.

Alle spalle di Verstappen, quindi, c’è Carlos Sainz, seguito da Perez e dalle Mercedes di Russell e di Hamilton, autore di una fantstica rimonta dalla 15ª posizione in griglia di partenza.