L’appello della Federcalcio ucraina a Fifa e Uefa: rinviare lo spareggio contro la Scozia

L’Ucraina sta vivendo un momento davvero difficile, l’attacco da parte della Russia ha piegato il paese intero e la popolazione ucraina, che adesso cerca di sopravvivere e di combattere il popolo nemico. La guerra tra Russia e Ucraina ha avuto grosse conseguenze nel mondo dello sport: le varie federazioni stanno prendendo le loro decisioni per quanto riguarda competizioni e atleti: quelli russi sono quelli più penalizzati a causa della decisione del loro presidente, Putin, di attaccare l’Ucraina.

Anche quelli ucraini, però, sono in serie difficoltà: pur potendo partecipare alle competizioni si trovano in un momento davvero complicato. Oltre a non avere lo spirito giusto per affrontare competizioni importanti, hanno anche difficoltà ad allenarsi nel modo giusto per poter affrontare una gara.

Per questo motivo oggi la Federcalcio ucraina ha chiesto a Fifa e Uefa di spostare il match di spareggi di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 contro la Scozia, in programma il 24 marzo.