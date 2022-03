La VR46 incontra circa 4000 studenti per avvicinare le nuove generazioni al mercato del lavoro

SportFair

Circa 4.000 studenti di diversi istituti sparsi sul territorio nazionale hanno preso parte al webinar “Accendi il tuo potenziale con VR46 Riders Academy”, il nuovo format GiWorkOut ideato da Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. L’iniziativa, con protagonisti i campioni del mondo dello sport, ha l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mercato del lavoro, e dopo il grande successo riscosso nel 2021, quest’anno prevede nuovi appuntamenti rivolti agli studenti degli istituti scolastici (https://www.gigroup.it/giworkout/).

L’incontro, dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori ed istituti tecnici, ha visto il confronto tra Marco Bezzecchi, campione di VR46 Riders Academy, e Pasquale Gravina, ex campione del mondo di volley e Strategic Selling Director di Gi Group. Durante il webinar, i ragazzi hanno potuto approfondire, attraverso la metafora dello sport, le competenze più richieste dalle aziende del territorio, i metodi di crescita e i valori fondamentali sul campo così come nel lavoro. Inoltre, hanno ricevuto numerosi suggerimenti su come affrontare in maniera consapevole la fatidica scelta da prendere alla fine del percorso di studi.

I numeri dell’iniziativa confermano come la collaborazione tra agenzia per il lavoro, realtà sportiva e istituto scolastico sia virtuosa per affiancare i ragazzi nell’inserimento nel mondo del lavoro.

“Anche quest’anno rilanciamo il format GiWorkOut sotto una nuova veste per supportare la scuola ad accrescere le competenze trasversali degli studenti, al fine di valorizzare il loro talento e facilitare loro la scelta del proprio percorso professionale. In questi incontri noi di Gi Group vogliamo sostenere i diplomandi nell’orientamento al mondo del lavoro grazie anche al contributo delle realtà sportive nostre partner – sottolinea Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group T&P – Siamo quindi orgogliosi di arricchire la nostra partnership con VR46 Riders Academy con questa iniziativa per approfondire così temi trasversali al mondo dello sport e a quello del lavoro”.