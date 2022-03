La vita sregolata ed il rapporto con Valentino Rossi, Jorge Lorenzo si mette a nudo: “c’erano molte distrazioni che non dirò! Valentino? Mi ha umiliato”

SportFair

Jorge Lorenzo ha iniziato una nuova avventura come commentatore della MotoGP con Dazn Spagna e proprio a Dazn ha rilasciato un’interessantissima intervista, nella quale ha ripercorso la sua carriera tra alti e bassi.

“Avevo un problema, ero un gran lavoratore, ma andavo a letto molto tardi. Penso che se fossi stato più disciplinato, se fossi andato a letto due ore prima e avessi riposato di più, avrei avuto risultati migliori. Ci sono state alcune gare in cui sono arrivato con un po’ meno energia, e con qualche ora di sonno in più, sarei stato più forte per lottare per la vittoria invece che per il secondo o terzo posto. Questo è stato il mio unico punto debole, che alla fine c’erano molte distrazioni, non le dirò qui, che mi hanno fatto andare a letto molto tardi e non ho dormito molto nei fine settimana“, ha confessato. il maiorchino

“Ero un perfezionista. Un giorno, Wayne Rainey, mentre parlavamo al telefono, mi disse: ‘Ehi, non dimenticare mai di divertirti, perché a me è successo che ero così ossessionato dalla perfezione e da tanto lavoro, che alla fine non mi sono divertito’. Mi si è rivoltato contro perché si perde sempre la felicità e quando si perde la felicità e la gioia, si perde il rendimento“, ha aggiunto Lorenzo.

“Ho sofferto molto nel 2019, le cose non andavano a modo mio, mi sono infortunato in pre-stagione… E per invertire la situazione Honda, mi sono solo allenato e allenato dalle 9 del mattino e non ho fatto nulla per il tempo libero. Così sono entrato in una sorta di depressione, non ero felice, non ero motivato“, ha confessato.

Non è mancato poi un commento sulla rottura con Yamaha: “non mi è piaciuto che, vinto il campionato (nel 2015), quelli che comandavano davvero in Yamaha non erano molto espansivi. In un certo senso era normale che la mia denuncia al TAS avesse incasinato un po’ lo spirito di squadra. Ma alla fine, abbiamo entrambi cercato un po’ il nostro interesse e io ho badato al mio. Ecco perché ho cercato di giocare le mie carte e questo non andava bene con la Yamaha. In un certo senso, penso che la Yamaha fosse più interessata alla vittoria di Valentino (Rossi), a causa della questione mediatica più che altro“, ha aggiunto.

Sul rapporto con Rossi, poi, ha aggiunto: “il momento peggiore è stato dopo Sepang, dopo il calcio o la caduta di Marc, non so come sia stato, ma c’è stato quel tocco. Quando sono arrivato ai box, io non sapevo niente e i meccanici mi hanno detto: ‘Non rovinare tutto’. Quando l’ho visto e ho scoperto che non ci sarebbe stata alcuna sanzione, a torto o meno, mi sono acceso e disapprovavo le immagini. Da lì il rapporto è cambiato in peggio. Non ha iniziato a migliorare fino al 2018, piano piano. E ora va abbastanza bene. In Catalogna nel 2009? Rossi mi ha umiliato. Ero un po’ nerd. Ne ha approfittato della mia inesperienza a sorpassarmi in quella curva, rischiando, sapendo che se mi fossi chiuso saremmo caduti entrambi. È stata registrata come una delle gare più emozionanti. Forse mi ha fatto perdere quel campionato, perché se avessi vinto quella gara Avrei avuto più opzioni per combattere fino alla fine con lui“.