La scelta del motore e la nascita di Giulietta Rossi, Bagnaia svela: “ecco come Valentino ha risposto alle mie congratulazioni”

Prima giornata in pista non troppo soddisfacente per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati è stato protagonista di una scivolata, ieri, nelle FP1 del Gp del Qatar, mentre nella seconda sessione di libere ha fatto un po’ di fatica a trovare il giusto feeling con la moto.

“Non sono contento per com’è andata oggi, mi aspettavo di essere un po’ più veloce nella FP2. Durante i test abbiamo provato tante cose per essere certi di scegliere il pacchetto giusto, ma in questo modo forse abbiamo lasciato qualcosa indietro. Non sono felice del feeling che avevo sull’anteriore oggi, forse anche un po’ dettato dalle condizioni che non erano le migliori. Non sappiamo perché faticavamo così tanto in inserimento e non mi sentivo a mio agio al 100%, ma abbiamo già le idee abbastanza chiare su cosa fare domani per migliorare la situazione e questo è importante“, ha raccontato Bagnaia a fine giornata.

Non è mancato poi un commento sulla scelta del motore: “non è vero che abbiamo scartato il motore 2022, abbiamo solo scelto il miglior pacchetto possibile tra le opzioni a disposizione nel test di Mandalika. Forse a volte dalla Ducati le cose escono troppo in fretta, ma tutti quanti vogliono parlare della Ducati e questo è un po’ strano. Mi chiedo se le stesse domande sul motore sono state fatte anche ai piloti ufficiali degli altri marchi. Abbiamo solo scelto il pacchetto migliore, come credo che sia normale in MotoGP. Abbiamo scelto questo motore che mi piace di più sia del vecchio che del nuovo e, insieme al mio team, siamo convinti che sia la base giusta su cui lavorare. E’ un mix tra il motore dello scorso anno e quello nuovo“.

Infine Bagnaia ha raccontato la reazione di Valentino Rossi al suo messaggio di congratulazioni per la nascita della piccola Giulietta: “mi ha fatto ridere che nel momento in cui ho fatto a Vale le congratulazioni per la nascita di Giulietta, mi ha subito chiesto della caduta. Però sicuramente sarà una delle bimbe con più zii in assoluto che io abbia mai visto“.