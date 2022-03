La Russia si candida per ospitare gli Europei di calcio del 2028 o del 2032

SportFair

Una provocazione bella e buona, non tanto per la volontà di disputare un Europeo di calcio quanto per i tempi della richiesta. La Russia è stata messa ai margini dello sport dopo l’invasione all’Ucraina, adesso ha annunciato di volersi candidare per ospitare gli Europei del 2028 (oggi è stata ufficializzata la dichiarazione d’interesse di Gran Bretagna e Irlanda) o del 2032.

L’annuncio è arrivato direttamente da Rustem Saymanov, dirigente del Rubin Kazan e membro dell’Esecutivo della Federcalcio russa. “La Federazione presenterà la sua candidatura per gli Europei del 2028 e 2023, non è uno scherzo – le sue parole riportate dalla Tass – La vita per noi continua, siamo aperti e pronti, non dovremmo chiuderci a Fifa e Uefa. Abbiamo organizzato tante manifestazioni ad alto livello, c’è ancora molto tempo, la situazione cambierà e abbiamo chiesto i documenti per studiare tutti i requisiti”, ha aggiunto Saymanov. L’obiettivo principale sembra quello di ospitare la competizione nel 2032. La Russia aveva tutte le carte in regola per ospitare una competizione così importante, ma la richiesta può essere considerata fuori luogo per il periodo storico della proposta e difficilmente troverà riscontro.