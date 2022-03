La Russia perde anche il Mondiale di pallavolo: da decidere la nuova sede, l’annuncio della FIVB

SportFair

Il mondo dello sport si mobilita contro l’attacco della Russia all’Ucraina. Gli atleti russi e bielorussi rischiano di essere esclusi dalle competizioni di tutti gli sport e intanto le Federazioni prendono le loro importanti decisioni.

Dopo l’annuncio della Uefa di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi, adesso anche la Federazione internazionale di pallavolo ha comunicato che il Mondiale di pallavolo maschile non si giocherà in Russia.

“Il campionato mondiale di pallavolo maschile FIVB 2022 sarà cancellato dalla Russia. Le nuove nazioni ospitanti saranno annunciate in una fase successiva. Dopo l’invasione militare russa dell’Ucraina, la FIVB rimane gravemente preoccupata per l’escalation della situazione e per la sicurezza del popolo ucraino“, si legge nella nota ufficiale della Federazione.

“Il Consiglio di amministrazione della FIVB è giunto alla conclusione che sarebbe impossibile preparare e organizzare i Campionati del Mondo in Russia a causa della guerra in Ucraina. Di conseguenza ha deciso di rimuovere dalla Russia l’organizzazione del Campionato mondiale di pallavolo maschile FIVB che si terrà ad agosto e settembre 2022. La Federazione Russa di Pallavolo e il Comitato Organizzatore Pallavolo 2022 sono stati informati di conseguenza. La FIVB cercherà una nazione ospitante alternativa per garantire che la famiglia globale di pallavolo, comprese le Federazioni Nazionali, gli atleti, i funzionari e i fan si sentano tutti al sicuro e orgogliosi di partecipare a un festival dello sport gioioso e pacifico“, si legge ancora nella nota.