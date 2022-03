E’ della Roma lo scontro Champions League: passo indietro dell’Atalanta, decide un gol di Abraham

SportFair

Sfida Champions League nella 28esima giornata del campionato di Serie A, all’Olimpico sono scese in campo Roma e Atalanta. Partita convincente della squadra di Mourinho che si candida ad un ruolo da protagonista per l’accesso ai primi quattro posti, la compagine di Gasperini è invece in netto calo e rischia di rimanere fuori dalle zone importanti della classifica, anche complice i tanti infortuni e defezioni delle ultime settimane.

Mourinho si affida a Abraham e Zaniolo con Pellegrini alle spalle, gli ospiti rispondono con Miranchuk, Pessina e Pasalic. Nei primi minuti subito una grande occasione per la Roma, Mancini sfiora il gol con un colpo di testa. La gara continua sul filo dell’equilibrio, fino al 32′: Zaniolo serve Abraham, l’attaccante trafigge Musso. Si va all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa la prima occasione è per Freuler, si salva il portiere Rui Patricio. Al 64′ un’altra occasione per Mancini, uno dei calciatori più pericolosi. Gli ospiti si giocano le carte Muriel, Boga e Malinosvskyi, ma i risultati non sono positivi. Finisce 1-0, espulsi De Roon e Mkhitaryan. La Roma raggiunge proprio l’Atalanta a quota 47 punti. Passo indietro della squadra di Gasperini dopo il netto successo contro la Sampdoria.